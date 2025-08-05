Росіяни завдали ракетного удару по Сумському району: є влучання, загиблі та постраждалі
- Росіяни завдали ракетного удару по Сумському району, внаслідок чого загинули щонайменше двоє осіб, а також є постраждалі.
- Екстрені служби працюють на місці події, триває пошуково-рятувальна операція.
- Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 09:35, попередження про загрозу балістики надійшло о 10:00.
У Сумах вранці 5 серпня пролунав вибух, до цього у місті оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що у Сумському районі є влучання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, начальника Сумської ОВА Олега Григорова та виконувача обов'язків мера Сум Артема Кобзаря.
До теми В Одесі пролунав вибух
Які наслідки ворожого удару по Сумському району?
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство.
Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога,
– заявив Григоров.
На місці наразі працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.
Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар наголосив, що вибух, який було чутно в місті вранці 5 серпня, – це результат ворожого удару балістикою, зокрема по об'єкту промислової інфраструктури.
Що відомо про вибух у Сумах?
Тривогу у Сумській області оголосили о 09:35. О 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу ворожої балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська,
– написали військові.
Вибух у місті почули через 4 хвилини. Про це повідомили місцеві журналісти.
"У Сумах було чутно звук вибуху", – написало Суспільне.
До цього у Сумській області була тривога через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Повітряні сили також писали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.