У Сумах прогримів вибух: на область летіли КАБи
16 серпня 2024, 09:45Читать новость на русском
Росія вкотре атакує Сумську область. 24 Канал розкаже, що відомо про вибухи в Сумах 16 серпня.
Уночі окупанти запускали дрони, тривога лунала в багатьох областях. ППО відпрацювала по дронах у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях.
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Що відомо про вибухи на Сумщині 16 серпня
ПС попередили про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що в Сумах було чутно вибухи – імовірно, за містом.
09:31, 16 серпня
Вибухи в Сумах або передмісті
ПС попередили про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що в Сумах було чутно вибухи – імовірно, за містом.