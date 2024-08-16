У Сумах прогримів вибух: на область летіли КАБи

16 серпня 2024, 09:45
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Автор: Ірина Чеботнікова

Росія вкотре атакує Сумську область. 24 Канал розкаже, що відомо про вибухи в Сумах 16 серпня.

Уночі окупанти запускали дрони, тривога лунала в багатьох областях. ППО відпрацювала по дронах у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях.

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Що відомо про вибухи на Сумщині 16 серпня

09:31, 16 серпня

Вибухи в Сумах або передмісті

ПС попередили про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що в Сумах було чутно вибухи – імовірно, за містом.