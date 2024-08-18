У Сумах прогримів вибух

Росія продовжує завдавати ударів по прикордонних містах. Цього разу під ударом опинились Суми.

Вдень 18 серпня у Сумах прогриміли вибухи. Перед цим Росія вночі та вдосвіта атакувала Київщину, пише 24 Канал.

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У Сумах було гучно

Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння на Сході о 12:03 18 серпня. Інформацію про швидкісну ціль у Сумській області оголосили орієнтовно о 13:53.

У Сумах було чутно вибух,

– повідомили кореспонденти Суспільного о 13:54 18 серпня.

До речі, повітряна тривога у Сумській області тривала з 09:44 18 серпня. Про відбій оголосили о 14:03 18 серпня.

Станом на 14:12 18 серпня немає жодних деталей щодо вибуху, адже місцева влада не коментувала ситуацію.

Важлива пам'ятати, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатися правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.