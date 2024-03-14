У Сумах пролунали вибухи

Жителі міста Суми чули звуки вибухів вдень. Повітряну тривогу на той момент не оголошували.

У четвер, 14 березня, в обід у Сумах чули звуки вибухів. Місцеві жителі повідомили про це у соцмережах близько 14:16.

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Що відомо про ситуацію

Як пишуть ЗМІ та телеграм-канали, у Сумах пролунали повторні вибухи. Це сталося близько 14:20.

Відомо, що близько 13:28 Повітряні сили ЗСУ оголосили на Сумщині та в інших областях відбій тривоги через зліт російського МіГ-31К. Майже через годину після цього в обласному центрі почули кілька вибухів. Повітряну тривогу у Сумській області оголосили знову о 14:21, після повторного вибуху.

Близько 14:23 ПС ЗСУ попередили жителів північно-східних областей про ракетну небезпеку. Ворожі телеграм-канали писали о 14:22 про те, що над Бєлгородом було гучно. Також вони повідомляли про ймовірні ракетні пуски.

На Сумщині дали відбій повітряної тривоги о 14:51. Офіційна інформація щодо причин двох вибухів у Сумах та їхніх наслідків наразі уточнюється.

Нещодавно у Сумах теж було гучно