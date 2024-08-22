У Сумах пролунали вибухи

Окупанти знову атакують Суми увечері 22 серпня. Що відомо про це – розкаже 24 Канал.

Наразі немає офіційних даних, чим саме росіяни вдарили по Сумах. Та раніше Повітряні сили інформували щодо руху "Шахедів".

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Що відомо про вибухи в Сумах пізно ввечері 22 серпня