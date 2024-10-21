У Сумах пролунали вибухи

Вдень у понеділок, 21 жовтня, в Сумах прогриміли вибухи. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Російські війська продовжують регулярно атакувати Суми та область КАБами. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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В Сумах чули вибухи

Повітряна тривога в області лунає з 14:33. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Сумщини.

За інформацією кореспондентів Суспільного, вибухи в Сумах чули близько 16:56.

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Незабаром, о 17:10, в місті прогриміли повторні вибухи. Наразі місцева влада Сумської області не коментувала наслідки вибухів, які чули місцеві жителі.

Близько 17:37 в Сумах знову чули вибухи.

До слова, зранку 21 жовтня росіяни також вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Наразі відомо про двох загиблих та п'ятнадцять поранених.