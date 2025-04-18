У Сумах пролунали вибухи

Звуки вибухів почули мешканці Сумської області. Уночі 18 квітня Суми та весь регіон перебував під атакою ударних дронів та інших засобів повітряного нападу.

Про це проінформувало Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи в Сумах уночі 18 квітня: що відомо

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили в 02:31. Повітряні сили упродовж ночі повідомляли про кілька хвиль ударних БпЛА ворога, які залітали на територію регіону.

А також про активність тактичної авіації ворога на північно-східному напрямку, відповідно – була загроза застосування авіаційних засобів нападу.

О 04:55 з повідомлень місцевих ЗМІ стало відомо, що в Сумах чули вибухи – це сталося щонайменше тричі.

Станом на момент публікації не було інформації про джерело походження цих вибухів та ймовірні наслідки.

Цієї ж ночі активний рух "Шахедів" було зафіксовано у Київській області. Там також лунали вибухи, ППО працювала по російських загрозах.