У Сумах пролунав вибух: окупанти запускали по області КАБи

Удень 12 березня в Сумах місцеві жителі чули потужний вибух. У цей час у регіоні була оголошена тривога.

Закликаємо громадян не ігнорувати повітряну тривогу та в разі загрози одразу прямувати до укриття. Ворог неодноразово доводив, що здатний на підступні атаки на цивільне населення – саме тому безпеки забагато не буває.

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Вибухи на Сумщині

Вдень о 14:48 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Уже близько 15:02 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що чули потужний вибух у місті.

За кілька хвилин після оголошення загрози Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину. Про відбій повітряної тривоги повідомили о 15:18. Загалом тривога в регіоні тривала пів години

Новини Сумщини

Росіяни 9 квітня обстріляли аеропорт у Сумах. Начальник Сумської міської військової адміністрації повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю, а також є постраждалі. Відомо про трьох таких громадян. Однак, на щастя, без загиблих.

Уранці 3 квітня ворог здійснив ракетний обстріл Сумської області, удару зазнала Краснопільська громада. Унаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. Є загиблий, ще двоє людей – зазнали поранень. Як додали в Офісі генпрокурора, унаслідок атаки загинув 45-річний чоловік. Ще один чоловік та його 3-річна донька дістали поранення.

Також місто було під атакою ворога ввечері 2 квітня. Повітряні сили писали про пуски керованих авіаційних бомб у бік Сум. У Сумській ОВА розповіли, що ворог завдав авіаційного удару по сумській приміській цивільній інфраструктурі.