У Сумах пролунав вибух: перед цим росіяни запустили КАБ

У Сумах увечері 2 квітня пролунав потужний вибух. Повітряні сили попереджали про пуски російських КАБів.

Через пуски КАБ по всій Сумській області оголосили повітряну тривогу. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Сумах чули гучний вибух

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 21:42. Повітряні сили попереджали про загрозу з неба.

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

– написали військові.

Через 17 хвилин стало відомо, що російські загарбники пустили керовані авіаційні бомби по Сумщині. Повітряні сили попередили про додаткову загрозу.

Уже о 22 годині 01 хвилині у Сумах було гучно. Кореспонденти Суспільного писали, що жителі міста чули вибухи.

"У Сумах було чути вибух", – повідомили журналісти.

Зрештою вже о 22:08 хвилин Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги в Сумській області.

Цього дня росіяни обстріляли також Дніпро

У Дніпрі 2 квітня близько 16:42 пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку міста.

Кореспонденти 24 Каналу повідомляли, що під час атаки в місті блимало світло. Згодом в ОВА повідомили, що пошкоджений один із закладів освіти.

повідомляли, що під час атаки в місті блимало світло. Згодом в ОВА повідомили, що пошкоджений один із закладів освіти. У ДСНС повідомили про щонайменше 18 постраждалих у місті, із яких 6 – діти. За даними служби, 10 осіб госпіталізовано, з них 5 дітей. Варто зазначити, що на місці подій все ще тривають рятувально-пошукові роботи, тому кількість постраждалих може збільшитися.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що лікарі вже надають допомогу постраждалим у медичних закладах. На місці подій працюють всі екстрені служби разом із медиками, рятувальниками та поліцейськими, які надають допомогу та фіксують злочини Росії.