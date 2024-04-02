У Сумах пролунав вибух: перед цим росіяни запустили КАБ
У Сумах увечері 2 квітня пролунав потужний вибух. Повітряні сили попереджали про пуски російських КАБів.
Через пуски КАБ по всій Сумській області оголосили повітряну тривогу. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У Сумах чули гучний вибух
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 21:42. Повітряні сили попереджали про загрозу з неба.
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
– написали військові.
Через 17 хвилин стало відомо, що російські загарбники пустили керовані авіаційні бомби по Сумщині. Повітряні сили попередили про додаткову загрозу.
Уже о 22 годині 01 хвилині у Сумах було гучно. Кореспонденти Суспільного писали, що жителі міста чули вибухи.
"У Сумах було чути вибух", – повідомили журналісти.
Зрештою вже о 22:08 хвилин Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги в Сумській області.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Цього дня росіяни обстріляли також Дніпро
- У Дніпрі 2 квітня близько 16:42 пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку міста.
- Кореспонденти 24 Каналу повідомляли, що під час атаки в місті блимало світло. Згодом в ОВА повідомили, що пошкоджений один із закладів освіти.
- У ДСНС повідомили про щонайменше 18 постраждалих у місті, із яких 6 – діти. За даними служби, 10 осіб госпіталізовано, з них 5 дітей. Варто зазначити, що на місці подій все ще тривають рятувально-пошукові роботи, тому кількість постраждалих може збільшитися.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що лікарі вже надають допомогу постраждалим у медичних закладах. На місці подій працюють всі екстрені служби разом із медиками, рятувальниками та поліцейськими, які надають допомогу та фіксують злочини Росії.