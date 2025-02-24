У Сумах пролунав вибух

Удень 24 лютого сум'яни чули вибух. 24 Канал розкаже, що відомо про це.

У роковини повномасштабного вторгнення Росія продовжує терор. У ніч на 24 лютого вибухи лунали у Черкасах і Харкові, зранку ворог знову обстріляв Харків.

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Що відомо про вибух у Сумах удень 24 лютого

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 16:08.

Тривогу в області оголосили о 14:00.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Де зараз тривога в Україні: що видно на інтерактивній карті

На момент публікації новини тривога охопила усі східні регіони, частину центральних і південних.