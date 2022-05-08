Сумарно в них може бути поховано майже 10 тисяч людей, – захисники Маріуполя про братські могили

Після звірств на Київщині російські військові вирішили приховати сліди воєнних злочинів у Маріуполі. У блокадному місті зафіксували щонайменше три братські могили. У них поховано майже 10 тисяч мирних жителів Маріуполя.

Братські могили завдовжки у декілька сотень метрів

Про масові поховання у Маріуполі під час пресконференції розповів офіцер управління полку "Азов" Ілля Самойленко, повідомляє 24 канал.

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Він заявив, що йому відомо про масові місця поховань мирних жителів Маріуполя. За його словами, українських військових у братських могилах немає.

Самойленко повідомив, що братські могили завдовжки у декілька сотень метрів. Як сказав офіцер управління полку "Азов", там може бути поховано майже 10 тисяч людей.

Так, мені відомо про масові захоронення в околицях Маріуполя мирних жителів, але не військових. Цю інформацію я отримав за супутниковими знімками та даними від місцевих жителів. Мовиться про величезні братські могили – декілька сотень метрів у довжину. Сумарно в них може бути поховано майже 10 тисяч людей. Це майже підтверджені факти – їх підтверджують супутникові знімки,

– заявив Самойленко.

Що відомо про братські могили у Маріуполі

Маріуполь потерпає від російської агресії від перших днів повномасштабної війни. Війська агресора здійснюють блокаду міста та нещадно бомблять його.

Унаслідок щільних обстрілів у Маріуполі гуманітарна криза. Окупанти знищили місто вщент, бомбардуючи школи, театри, лікарні. Через масові вбивства людей ховали на подвір'ях та в братських могилах.

У березні – квітні Росія почала розгортати мобільні крематорії у Маріуполі, щоб на тлі звірств на Київщині приховати воєнні злочини. Також супутник почав фіксувати місця масових поховань.

Спершу в окупованому росіянами селищі Мангуш, що поблизу Маріуполя, супутник зафіксував братську могилу. Ймовірне місце масового поховання – завдовжки у понад 300 метрів.

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Друге місце масових поховань знайшли поруч із кладовищем окупованого Виноградного. За попередніми даними, розмір братських могил там становить 45 на 25 метрів.

Третє місце масового поховання зафіксували у селищі Старий Крим, що всього за 5 кілометрів від Маріуполя. Протяжність братської могили – понад 200 метрів.

У середині квітня заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що внаслідок агресії Росії загинуло близько 22 тисяч жителів Маріуполя. Ще близько ста тисяч досі перебувають у зруйнованому місті.

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