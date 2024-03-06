Росія атакувала Суми "Шахедами": у місті зафіксували три прильоти, є постраждалі

Російська армія ввечері 5 березня і вночі 6 березня масовано атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок обстрілу постраждало місто Суми.

Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе у Сумах зафіксували три прильоти. Росіяни завдали ударів по різних частинах міста.

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У Сумах після атаки "Шахедами" є прильоти

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що на місцях влучання в Сумах наразі працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються,

– зазначили в ОВА.

Представники обласної військової адміністрації також закликали громадян бути уважними та обережними й під час сигналу повітряної тривоги завжди спускатися в укриття.

Росіяни масовано обстріляли Україну "Шахедами"

Повітряна тривога почала ширитися Україною ввечері 5 березня. Тоді окупанти запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед" на сході й півдні країни.

Згодом тривога почала ширитися і дісталася Одеської області. В самій Одесі пролунала серія потужних вибухів, а в частини міста зникло світло. У область "Шахеди" залітали кількома групами у декілька хвиль.

Далі тривога дісталася північних і західних областей. Майже всі області нашої держави "почервоніли" на мапі тривог.

Вибухи також чули у Київській області. В Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що працює протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.

Про вибухи також писали й у Хмельницькій області. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Старокостянтинова.

Варто зазначити, що начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що ворог у своїх останніх атаках ударними безпілотними літальними апаратами намагається маневрувати. Зокрема, росіяни намагаються запускати безпілотники як з анексованого Криму, де ЗСУ відомі локації, так і з узбережжя Азовського моря й безпосередньо з території самої країни-агресорки.

Гуменюк також зауважила, що використання ракет для окупантів ускладнене через потужний тиск Сил оборони на російську авіацію. Тож агресор намагається компенсувати це саме дронами.