Сумнівів нема – Порошенко та Медведчук перебували у змові, – Лещенко
Джерело:24 канал
П'ятому президенту Україні досі не обрали запобіжний захід. Водночас Петро Порошенко та Віктор Медведчук, ймовірно, перебували у змові.
Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко. Він пояснив, що оскільки рішення суду у справі Порошенка нема, то давати можна виключно політичну оцінку.
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Змова була набагато ширша, – Лещенко
"Політично для мене немає сумнівів, що Порошенко з Медведчуком перебували у змові", – сказав Сергій Лещенко.
Він припустив, що відповідна змова була набагато ширшою, ніж той епізод, який інкримінують. Наразі мовиться лише про вугільну схему, а так само у них була співпраця щодо теми дизельного палива.
Відома труба Медведчука стала в якийсь момент ледь не монопольним каналом постачання дизельного палива з Росії в часи Порошенка, доходило до 45% імпорту дизеля в Україну саме по ній, розповів журналіст.
Є багато прикладів, які вказують на те, що змова Порошенка була системною, але що стосується конкретно злочину, який йому інкримінують, то тут має давати оцінку суд. Це ж рішення має політичні апеляції. Тому наразі можемо не з юридичної, а лише з політичної точки зору оцінювати ці події.
Порошенко втратив політичну ідентичність, – Лещенко
"Він (Порошенко – 24 канал) свої таланти спрямовує на те, щоб рахунком політики збагачуватись, щоб грати у подвійні, потрійні стандарти, стати одночасно і найбільшим рятівником України від російської загрози і бути головним партнером російської агентури впливу в Україні", – сказав Лещенко.
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Водночас у відповідь на запитання щодо рейтингу недовіри до Порошенка, Лещенко сказав: "Він настільки сам собі суперечив, що втратив політичну ідентичність, за виключенням дуже вузької групи політичних прихильників, які вірять всьому, що він каже".
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Суд у справі Порошенка: коротко
- 17 січня у Києві стартував суд у справі Петра Порошенка щодо державної зради.
- Запобіжний захід у так званій "вугільній справі" п'ятому президенту обирають у Печерському районному суді Києва. Політика просять взяти під варту.
- Адвокати Порошенка заперечують звинувачення. Мовляв, повідомлення про підозру політик не отримував.
- Згодом з'явилась інформація, що судді Олексію Соколову, який має оголосити рішення щодо запобіжного заходу Петру Порошенку, нібито стало погано.