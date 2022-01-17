Сумнівів нема – Порошенко та Медведчук перебували у змові, – Лещенко

П'ятому президенту Україні досі не обрали запобіжний захід. Водночас Петро Порошенко та Віктор Медведчук, ймовірно, перебували у змові.

Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко. Він пояснив, що оскільки рішення суду у справі Порошенка нема, то давати можна виключно політичну оцінку.

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Змова була набагато ширша, – Лещенко

"Політично для мене немає сумнівів, що Порошенко з Медведчуком перебували у змові", – сказав Сергій Лещенко.

Він припустив, що відповідна змова була набагато ширшою, ніж той епізод, який інкримінують. Наразі мовиться лише про вугільну схему, а так само у них була співпраця щодо теми дизельного палива.

Відома труба Медведчука стала в якийсь момент ледь не монопольним каналом постачання дизельного палива з Росії в часи Порошенка, доходило до 45% імпорту дизеля в Україну саме по ній, розповів журналіст.

Є багато прикладів, які вказують на те, що змова Порошенка була системною, але що стосується конкретно злочину, який йому інкримінують, то тут має давати оцінку суд. Це ж рішення має політичні апеляції. Тому наразі можемо не з юридичної, а лише з політичної точки зору оцінювати ці події. Сергій Лещенко Журналіст, колишній народний депутат

Порошенко втратив політичну ідентичність, – Лещенко

"Він (Порошенко – 24 канал) свої таланти спрямовує на те, щоб рахунком політики збагачуватись, щоб грати у подвійні, потрійні стандарти, стати одночасно і найбільшим рятівником України від російської загрози і бути головним партнером російської агентури впливу в Україні", – сказав Лещенко.

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Водночас у відповідь на запитання щодо рейтингу недовіри до Порошенка, Лещенко сказав: "Він настільки сам собі суперечив, що втратив політичну ідентичність, за виключенням дуже вузької групи політичних прихильників, які вірять всьому, що він каже".

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