На Сумщині у бою з російськими диверсантами загинув прикордонник

Вранці 16 травня ворожа диверсійно-розвідувальна група спробувала прорвати державний кордон та зайти на територію Сумської області. Українські прикордонники дали бій противнику. На жаль, є загиблі.

У бою з військами противника загинув прикордонник Олександр Поповченко. 44-річний головний сержант був інспектором прикордонної служби другої категорії.

Більше про напад тут Зі сторони Росії на Сумщину намагалася зайти ДРГ: прикривалися стріляниною

Сержант повернувся на службу після російського вторгнення

Глухівчанин мав 10-річний досвід роботи у прикордонній службі, і у 2021 році він ухвалив рішення звільнитись після завершення контракту. Проте все змінилось 24 лютого 2022 року: Олександр вирішив повернутись на службу і робити те, що вмів якнайкраще – захищати кордон.

Прикордонник отримав у бою з ДРГ смертельне поранення

Вранці 16 травня Олександр Поповченко разом з побратимами по службі вступив у бій з диверсантами. Росіяни стріляли з мінометів, кулеметів та автоматів. Прикордонники дали ворогу жорстку відсіч, проте Олександр Поповченко отримав смертельне поранення.

Схилимо голови перед мужнім сином глухівської землі. Він поклав життя, щоб захистити всіх, хто мирно спав в цей сонячний ранок,

– вшанували пам'ять прикордонника у Глухівській міськраді.

У загиблого захисника залишилась дружина та 2 дітей. Прощатись з Олександром будуть 17 травня біля Трьох-Анастасіївського собору у Глухові.

Що відомо про спробу прориву кордону на Сумщині

Редакція 24 каналу висловлює глибокі та щирі співчуття рідним та близьким Олександра Поповченка. Вічна пам'ять полеглим Героям.

Уранці 16 травня вороги відкрили вогонь по прикордонних районах Сумської області. Так росіяни хотіли відволікти українських оборонців від проникнення ДРГ на українську територію. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відійти назад – за лінію кордону.

Яка ситуація на Сумщині: коротко

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