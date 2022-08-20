На Сумщині місцевий фермер наїхав на міну: авто вибухнуло

У Краснопільській громаді, що на Сумщині, загинув чоловік. Він з'їхав на обочину, попри попередження про міни.

Відповідну інформацію оприлюднив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Трагедія трапилася 19 серпня.

Важливо На Сумщині на російській міні підірвалася бригада електриків, один загинув, ще 4 постраждали

На Сумщині загинув фермер

Дмитро Живицький розповів, що орієнтовно о 16 годині 19 серпня в Краснопільській громаді загинув чоловік, який їхав дорогою на вантажівці ЗІЛ.

Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці,

– розповів очільник ОВА.

Також він додав, що загиблий Іван Дейнека був:

жителем Краснопілля та місцевим фермером;

власником аграрної компанії та депутатом селищної ради;

головою асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області.

"Чоловік перебував в машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай", – розповів Живицький.

На Сумщині місцевий фермер підірвався на міні / Фото Дмитра Живицького

Останні подібні трагічні випадки в Україні

Ще у квітні Дмитро Живицький розповів, що в Охтирському районі Сумщини на протитанковій ворожій міні підірвався автомобіль бригади електриків. На жаль, один чоловік загинув, ще 4 постраждали.

Подібна трагедія трапилась в Ірпені на Київщині. Там на залишеній ворогом міні підірвався вантажний автомобіль. Тоді водій також загинув на місці.

Також на звільнених від окупантів територіях Київщини на протитанковій міні підірвались два працівники лісництва. Тоді один чоловік загинув, а другий був поранений.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним загиблого Івана Дейнеки.