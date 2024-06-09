На Сумщині неочікувано зникло світло: у чому причина

У Сумах та області частково відсутнє електропостачання. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Також частково немає світла у Білопіллі, що у Сумському районі. Про це повідомив міський голова Юрій Зарко, передає 24 Канал.

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У Сумській області раптово зникло енергопостачання

Ввечері, 9 червня, місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про аварійне знеструмлення частини Сум. Також світло зникло в Лебедині та Білопіллі.

Через кілька хвилин у Сумській міськраді підтвердили знеструмлення частини міста через аварійну ситуацію на обладнанні.

Енергетики та відповідні служби працюють аби відновити подачу електроенергії,

– зазначили у міськраді.

Зазначається, що відсутня також і вода за деякими адресами, де вимкнулися електропостачання на водозаборах.

Поточна ситуація в енергосистемі України: що відомо

В Україні складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли останні декілька місяців. Наша енергетика втратила понад 9 гігаватів потужностей, що спричинило дефіцит електроенергії. Наразі цей дефіцит, на жаль, зберігається, і тому Україна має певні мережеві обмеження щодо передачі електроенергії.

За час повномасштабної війни Росія знищила більш як половину потужностей України. За понад 2 роки обсяги генерації впали до менш як 20 гігаватів. До повномасштабного вторгнення Росії Україна мала потужності в розмірі близько 55 гігаватів. Це один з найбільших показників Європи.

Зауважимо, що наразі Укренерго не передбачає можливість будь-якої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів. Не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями.

В Укренерго розповіли, що найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа 2024 року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте споживання. У компанії зазначили, що покрити це споживання буде важко.