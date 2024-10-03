На Сумщині перебої зі зв'язком: влада звернулася до громадян

У Сумській МВА лаконічно повідомили про те, що в області з'явилася проблема зі зв'язком.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко звернувся до громадян з важливим проханням.

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Проблеми зі зв'язком на Сумщині

Наразі спостерігається проблема зі зв'язком. Економимо мобільний трафік. Не перевантажуймо вежі зв'язку!

– коротко написали в Сумській МВА.

До того повідомлялося, що в Сумах і Сумському районі екстрене вимкнення електроенергії. Олексій Дрозденко закликав зберігати спокій і довіряти офіційним джерелам.

"Пам'ятаємо про причину такої ситуації – це терористичні акти російської армії", – наголосив він.

Окрім цього, триває денна атака "Шахедами", дрони-камікадзе кружляють у тому числі на Сумщині. Також існує загроза балістики.

Наслідки нічної атаки по Україні

Через наслідки обстрілів Укренерго вводило аварійні відключення, щоб не допустити перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго. Заходи стосувалися частини Харківської та Полтавської областей, наразі їх скасували.

Ворог бив по Київщині, Полтавщині, Харківщині, Одещині, Івано-Франківщині. Усі деталі про атаку ми зібрали тут.