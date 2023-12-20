На Сумщині під час повітряної тривоги збили два "Шахеди": загроза зберігається
Джерело:Сумська ОВА
20 грудня ввечері ворог запустив відразу кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Відомо, що на Сумщині вже вдалося збити кілька дронів-камікадзе.
Пізно ввечері російські військові запустили дрони-камікадзе як з Півдня України, так і з Півночі. Відомо, що в низці регіонів повітряна тривога, пов'язана з загрозою удару "Шахедами". Водночас на Сумщині вже відзвітували про успішну роботу.
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На Сумщині знищують "Шахеди"
Як зазначили у Сумській ОВА, у небі над областю сили протиповітряної оборони вже знищили два "Шахеди". Це станом на 21:48.
Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!
– закликають в ОВА.
Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили у більш як половині України. Мовиться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Черкаську, Кіровоградську, Запорізьку, Донецьку, Харківську, Полтавську, Сумську та Чернігівську області.
У ніч проти 20 грудня знищили 18 "Шахедів"
- Повітряні сили зранку 20 грудня розповіли про нічну атаку дронами-камікадзе. Зазначають, що ворог запускав їх з окупованого Криму, райони пусків – Чауда та Балаклава.
- За даними роду військ, російські військові запустили 19 "Шахедів", з яких вдалося знищити 18. Це зробили силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України у межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської, а також Кіровоградської областей.
- Також окупанти завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області. Ворог бив по Харківщині.