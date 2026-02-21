На Сумщині прогриміли вибухи: туди летіла швидкісна ціль

Вдень 21 лютого ворожі війська атакували місто Суми. В Охтирці прогримів вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Дивіться також На Одещині росіяни знову вгатили по енергетичному об'єкту ДТЕК: які наслідки

Що відомо про атаку на Сумщину?

У суботу, 21 лютого, близько 13:00 Повітряні сили України попередили про рух швидкісної цілі у напрямку Сумщини.

Згодом, за кілька хвилин мешканці Охтирки почули звук вибуху. Припускають, що детонація могла відбутись за межами міста.

Офіційна інформація щодо масштабів та наслідків атаки наразі уточнюється.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще сьогодні гриміли вибухи?