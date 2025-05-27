На Сумщині пролунали вибухи: на Конотоп летіла ракета
- У Сумській області ввечері 27 травня пролунали вибухи.
- Повітряні сили попереджали про ракету на Конотоп.
Ввечері 27 травня в Сумській області прогриміли вибухи. Їх чули в межах Конотопського району.
Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти.
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Що відомо про вибухи на Сумщині сьогодні
Тривогу в Сумській області оголосили о 20:05. Українські військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
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– написали Повітряні сили о 20:06.
Вже о 20:21 моніторингові канали написали, що вибухи пролунали в межах Конотопського району. Також зазначали, що ворог застосував 2 балістичні ракети "Іскандер-М".
Станом на 20:35 повітряна тривога в Сумській області триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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