На Сумщині росіяни поцілили ракетою у птахофабрику: відео жахливих наслідків з дрону
Джерело:Суспільне
Російські військові завдали чергового удару по Сумській області. Цього разу війська агресора "денацифікували" птахофабрику.
Птахів у зруйнованих будівлях на момент удару не було
Збройні сили Росії вночі 28 травня обстріляли птахофабрику у Путивлі Сумської області. Зафіксовано, ймовірно, влучання авіаційної ракети, яка була випущена з території Росії.
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Унаслідок ворожого удару вщент зруйновано корпуси підприємства та порушено вентиляційну систему. Також вибухова хвиля пошкодила декілька будівель.
Відео наслідків нічного обстрілу Путивля на Сумщині
Попадання ракети повністю зруйновано один з корпусів птахофабрики. Заступник директора підприємства Олександр Токар повідомив, що постраждалих людей внаслідок обстрілу немає.
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Разом з тим, розмір матеріальних збитків наразі оцінюється. На щастя, птахів у зруйнованих будівлях на момент удару не було. На підприємстві повідомили, що корпуси птахофабрики готували до роботи.
Наслідки ракетного удару по птахофабриці у Путивлі Сумської області / Фото Суспільне Суми
Російські війська продовжують обстрілювати Сумську область
- Сумська область у травні потерпає від обстрілів з боку Росії, яких стає дедалі більше. Ніч 28 травня на Сумщині минула вкрай напружено. Російські загарбники зі своєї території 36 разів відкривали вогонь з мінометів та артилерії та завдали ракетного удару.
- Ніч проти 27 травня теж була неспокійною у Сумській області. Загарбники відкривали вогонь з мінометів: з 4:30 ранку щопівгодини лунали постріли з по території Шосткинського району.
- Провокації Росії не обмежують тільки обстрілами. Зокрема, 16 травня на Сумщину намагалася зайти ворожа ДРГ, яку українські захисники зуміли зупинити. На жаль, унаслідок зіткнення загинув український прикордонник.
- Після цього росіяни 17 травня розпочали бій на півночі Шосткинського району. Збройним Силам України вдалося зупинити окупантів та вдруге завадити прорвати український кордон.
- За даними іноземних ЗМІ, Росія знову стягує війська на кордон із Чернігівщиною і Сумщиною. Через це українські військові готуються прийняти бій із загарбниками.
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