На Сумщині росіяни поцілили ракетою у птахофабрику: відео жахливих наслідків з дрону

Російські військові завдали чергового удару по Сумській області. Цього разу війська агресора "денацифікували" птахофабрику.

Птахів у зруйнованих будівлях на момент удару не було

Збройні сили Росії вночі 28 травня обстріляли птахофабрику у Путивлі Сумської області. Зафіксовано, ймовірно, влучання авіаційної ракети, яка була випущена з території Росії.

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Унаслідок ворожого удару вщент зруйновано корпуси підприємства та порушено вентиляційну систему. Також вибухова хвиля пошкодила декілька будівель.

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Попадання ракети повністю зруйновано один з корпусів птахофабрики. Заступник директора підприємства Олександр Токар повідомив, що постраждалих людей внаслідок обстрілу немає.

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Разом з тим, розмір матеріальних збитків наразі оцінюється. На щастя, птахів у зруйнованих будівлях на момент удару не було. На підприємстві повідомили, що корпуси птахофабрики готували до роботи.

Наслідки ракетного удару по птахофабриці у Путивлі Сумської області / Фото Суспільне Суми

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