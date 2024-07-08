Унаслідок ракетного удару на Сумщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Уночі 8 липня російські загарбники знову атакували Україну ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу в Сумській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", передає 24 Канал.

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На Сумщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Стецьківка – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. У результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури,

– заявили в ОК "Північ".

Зауважимо, що вночі 8 липня російські військові знову атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування. Зокрема, 4 X-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області), а також 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Курська область).

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що за результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети X-101 у Житомирській і Черкаській областях.