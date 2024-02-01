Загибель енергетиків на Сумщині: рідні кажуть, що їх беззахисних відправили під ворожий обстріл

В Сумській області під час виконання робіт енергетики потрапили під ворожий обстріл. Трагедія забрала життя трьох працівників Сумиобленерго. Водночас рідні загиблих кажуть, що їх відправили у зону бойових дій виконувати роботу без належного інструктажу та спорядження.

Роман Лісовенко, Олександр Шпак та Геннадій Похилько, працівники АТ "Сумиобленерго", загинули 19 травня 2023 року. Вони виїхали на чергове завдання в прикордонну Юнаківську громаду, де їхня бригада потрапила під обстріл.

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Беззахисні в зоні бойових дій

Людмила Лісовенко, дружина загиблого Романа, розповідає про відданість чоловіка своїй роботі та про те, що він з колегами виїхав на виклик у свій вихідний день. Вона наголошує, що працівники були абсолютно беззахисні та не отримали належних інструкцій щодо дій під час обстрілу.

У свій вихідний день вони чергували, і коли пролунав цей телефонний дзвінок, мій чоловік відповів, бо він був черговий. Він сказав: "Ну, все, почалося". Для нього – це Юнаківка, особлива Юнаківка… Він розумів, куди він їде, і він постійно наголошував, що вони абсолютно беззахисні,

– каже Людмила Лісовенко.

За словами дружини, на підприємстві не було належної комунікації з Сумською ОВА, і працівники не були оснащені необхідними засобами індивідуального захисту. Вона вказує на відсутність інструкцій та положень щодо використання бронежилетів.

Водночас Віталій Горбуль, директор з охорони праці АТ "Сумиобленерго", стверджує, що інструктаж перед виїздом був проведений і бригада була оснащена бронежилетами та аптечкою. Він також зазначає, що бригада отримала дозвіл на проїзд від військових.

Перед виїздом кожен член бригади отримав цільовий інструктаж від майстра щодо заходів безпеки під час огляду цієї лінії, а також використання індивідуальних засобів захисту.

Поліція Сумської області відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. Марина Полосіна, представниця поліції регіону, повідомляє про проведення слідчих дій та експертизи, яка допоможе встановити причинно-наслідковий зв'язок.

"Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – констатують у поліції.

СБУ також проводить досудове розслідування проти російських військових за фактом обстрілу авто, у якому були загиблі енергетики. Кваліфікують злочин як порушення законів і звичаїв війни. Власне, Державна служба праці у своєму висновку вказує на неоголошену війну як основну причину нещасного випадку. Однак рідні загиблих не згодні з таким висновком.

Роман Лісовенко, Олександр Шпак та Геннадій Похилько були посмертно нагороджені орденами За мужність третього ступеня. Їхні родини та близькі вважають їх героями, які виконували свою роботу, попри ризики.

Ірина Похилько та інші дружини загиблих закликає до розслідування обставин трагедії, щоб подібні випадки не повторювалися в майбутньому.

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Згадаємо, що не так давно 24 Канал робив матеріал-розслідування про військового Михайла Кирильчука, який за загадкових обставин загинув у Львові. Рідні кажуть про те, що – це умисне вбивство, хоча лікарі спершу зазначали, що це "нещасний випадок".