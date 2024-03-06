На Сумщині Росія вперше застосувала бомбу дистанційного мінування: наскільки велика загроза

Ворог продовжує нехтувати всіма правилами ведення війни. Ворог застосовує заборонені бомби дистанційного мінування на Сумщині.

На півночі Сумської області російські війська застосували кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0.5. Про це в етері телемарафону розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Артюх розповів, що окупанти замінували місцевість у двох населених пунктах Шосткинського району. Він зауважив, що бомби дистанційного мінування заборонені міжнародними конвенціями.

Одна бомба накриває 500 – 600 метрів по периметру, тому ці два населені пункти перекриті,

– додав голова ОВА.

Окупанти замінували магазини, приватні будинки, дороги. У ДСНС попередили місцевих мешканців, що сьогодні розпочнеться розмінування цих територій.

Розмінування цих бомб є дуже клопітким процесом, адже одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0.5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження.

За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м'ячик сріблястого кольору з невеликими випираючими на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей.

Артюх підкреслив, що це перший випадок застосування такої зброї у Сумській області.

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