На Сумщині Росія вперше застосувала бомбу дистанційного мінування: наскільки велика загроза

6 березня 2024, 13:44
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Ворог продовжує нехтувати всіма правилами ведення війни. Ворог застосовує заборонені бомби дистанційного мінування на Сумщині.

На півночі Сумської області російські війська застосували кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0.5. Про це в етері телемарафону розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

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В Сумській ОВА окреслили загрозу

Артюх розповів, що окупанти замінували місцевість у двох населених пунктах Шосткинського району. Він зауважив, що бомби дистанційного мінування заборонені міжнародними конвенціями.

Одна бомба накриває 500 – 600 метрів по периметру, тому ці два населені пункти перекриті,
– додав голова ОВА.

Окупанти замінували магазини, приватні будинки, дороги. У ДСНС попередили місцевих мешканців, що сьогодні розпочнеться розмінування цих територій.

Розмінування цих бомб є дуже клопітким процесом, адже одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0.5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження.

Важливо! За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м'ячик сріблястого кольору з невеликими випираючими на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей.

Артюх підкреслив, що це перший випадок застосування такої зброї у Сумській області.

Окупанти атакували Сумщину "Шахедами": що відомо

  • У ніч на 6 березня окупанти випустили 42 дрони-камікадзе типу "Шахед" по території України. Силами оборони було успішно знищено 38 з цих дронів. Крім "Шахедів", ворог влаштував атаку за допомогою 5 зенітних керованих ракет С-300.
  • Сумщину вночі атакували 4 безпілотники. Один з безпілотників був збитий під час підльоту до міста, тоді як три інших ППО знищила вже в повітряному просторі над містом. 
  • В Офісі генпрокурора розповіли, що внаслідок атаки ворога постраждало семеро осіб, в тому числі 10-річний хлопчик. Також пошкоджено житлові будівлі в 11 багатоквартирних будинках, приміщення дошкільного навчального закладу та приблизно 20 автомобілів.
  • Володимир Артюх зазначив, що один з "Шахедів" був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих.

Автор: Ярослав Погончук