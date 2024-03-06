На Сумщині Росія вперше застосувала бомбу дистанційного мінування: наскільки велика загроза
Ворог продовжує нехтувати всіма правилами ведення війни. Ворог застосовує заборонені бомби дистанційного мінування на Сумщині.
На півночі Сумської області російські війська застосували кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0.5. Про це в етері телемарафону розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
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В Сумській ОВА окреслили загрозу
Артюх розповів, що окупанти замінували місцевість у двох населених пунктах Шосткинського району. Він зауважив, що бомби дистанційного мінування заборонені міжнародними конвенціями.
Одна бомба накриває 500 – 600 метрів по периметру, тому ці два населені пункти перекриті,
– додав голова ОВА.
Окупанти замінували магазини, приватні будинки, дороги. У ДСНС попередили місцевих мешканців, що сьогодні розпочнеться розмінування цих територій.
Розмінування цих бомб є дуже клопітким процесом, адже одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0.5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження.
Артюх підкреслив, що це перший випадок застосування такої зброї у Сумській області.
Окупанти атакували Сумщину "Шахедами": що відомо
- У ніч на 6 березня окупанти випустили 42 дрони-камікадзе типу "Шахед" по території України. Силами оборони було успішно знищено 38 з цих дронів. Крім "Шахедів", ворог влаштував атаку за допомогою 5 зенітних керованих ракет С-300.
- Сумщину вночі атакували 4 безпілотники. Один з безпілотників був збитий під час підльоту до міста, тоді як три інших ППО знищила вже в повітряному просторі над містом.
- В Офісі генпрокурора розповіли, що внаслідок атаки ворога постраждало семеро осіб, в тому числі 10-річний хлопчик. Також пошкоджено житлові будівлі в 11 багатоквартирних будинках, приміщення дошкільного навчального закладу та приблизно 20 автомобілів.
- Володимир Артюх зазначив, що один з "Шахедів" був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих.