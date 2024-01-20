На Сумщині призовник прямо у військкоматі зізнався у "любові" до Путіна і обіцяв зрадити Україну
На Сумщині покарали військовозобов'язаного, який говорив тезами російської пропаганди. Про свої настрої чоловік розповів у приміщенні ТЦК.
Інцидент трапився ще у червні 2023 року. Під час проходження психологічного тестування у ТЦК призовник почав співати дифірамби очільнику Кремля.
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Хотів жити в окупації
Так, чоловік висловив своє захоплення Путіним. Він заявив, що російський диктатор вчинив правильно, коли напав на Україну і зараз вбиває її мирне населення.
За словами призовника, жити у Росії краще, ніж в Україні. Як приклад, він наводив окуповані Маріуполь та Мелітополь, вщент зруйновані солдатами країни – агресорки.
Крім того, військовозобов'язаний ностальгував за Януковичем.
Також чоловік поширював дезінформаційні наративи щодо Збройних сил України. Так, він звинувачував захисників у тому, що вони начебто обстрілюють цивільних і мародерять.
У разі мобілізації призовник погрожував одразу здатися у полон і видати росіянам позиції ЗСУ. Він пояснив свій намір тим, що його дядько служить в окупаційній армії.
Щодо прихильника "руського міра" відкрили справу. Під час досудового розслідування підозрюваний визнав провину. Суд засудив його до 1 року іспитового терміну, про що йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.
Вирок суду / Фото Єдиний державний реєстр судових рішень
Випадки ухилення від мобілізації
- Наприкінці 2023 року на кордоні з Румунією ухилянт, який намагався незаконно перетнути кордон, напав на прикордонника. Він розпиляв в обличчя військового балончик з перцевим газом. Співробітника ДПСУ госпіталізували з опіком очей, а порушника затримали.
- На Львівщині чоловік втік від співробітників ТЦК. Як йдеться у матеріалі слідства, військовозобов'язаного за його місцем роботи зустріли працівники військкомату і повезли на ВЛК. Чоловіка визнали придатним до служби. Опісля чого йому вручили повістку і відправили додому, де він мав взяти необхідні речі. Однак порушник до військкомів не повернувся, а сховався у сусідньому будинку. Свій вчинок чоловік пояснив небажанням залишати самих дружину та дітей.
- У Чернівцях чоловік вистрибнув через вікно з другого поверху військкомату. У ТЦК розслідують інцидент.