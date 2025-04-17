Частково зникло світло: росіяни двічі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини
- Російська армія двічі вдарила по критичній інфраструктурі Глухівської громади Сумщини дронами, що спричинило часткове зникнення світла.
- Внаслідок атак 17 квітня ніхто не постраждав, проводяться відновлювальні роботи.
Росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Так, ворог двічі вдарив по критичних об'єктах Сумщини, після чого частково зникло світло.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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Росія вдарила по Сумщині
Як повідомили в ОВА, вдень 17 квітня російська армія завдала 2 ударів по критичній інфраструктурі Глухівської громади на Сумщині. Ворог атакував об'єкти дронами.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас місцеві телеграм-канали пишуть, що після вибухів у місті Глухів частково зникло світло.
Наразі проводяться відновлювальні роботи.
Росія зранку 17 квітня також атакувала енергетику. Зокрема ворог дронами пошкодив виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області. Серйозних пошкоджень зазнали будівля і техніка.
Крім того, лише за останню добу, 16 квітня, російська армія завдала руйнувань 3 енергетичним об'єктам у кількох областях України. Під прицілом ворога були трансформатори у Миколаївській області та на околицях Херсона. Також агресор пошкодив лінію електропередач у Полтавській області.