На Сумщині Росія намагається розширити зону заходу малих штурмових груп, – ДПСУ

Росіяни тиснуть на Сумську область. Останнім часом вони почали розширювати зону застосування тактики малих штурмових груп.

Про це hromadske розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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Яка зараз ситуація на Сумщині

Андрій Демченко розповів, що піші групи окупантів інколи намагаються "залетіти" на територію України на квадроциклах та мотоциклах, використовуючи швидкість для того, щоб максимально просунутися вглиб території України.

Потім ворог намагається закріпитися в норах і вичікує подібне підкріплення, аби вже більшими силами атакувати ЗСУ.

Найбільша активність малих штурмових груп спостерігається у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але останнім часом вони почали розширювати цю тактику лівіше від Журавки – біля Веселівки та Володимирівки.

Це постійні дії противника. Зараз бачимо, що вони намагаються розширити цю зону. Якщо раніше було Новеньке, далі – напрямок населеного пункту Басівка, Журавка, то зараз, на жаль, фіксуємо подібне ще на двох напрямках населених пунктів,

– зазначив Демченко.

Він зазначив, що це триває вже не один тиждень, попри втрати, яких завдають противнику Сили оборони України. Окрім цього, ворог щоденно обстрілює все прикордоння, використовуючи і артилерію, і дрони, і авіацію.

За словами Демченка, на Сумщина зараз найактивніша ділянка з усього кордону з Росією, який контролює Україна. Диверсанти більш активні на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або південніше – це ближче до Харківщини. У центральній же частині діють малі штурмові групи.

"Сили оборони України та прикордонні підрозділи максимально використовують усе наявне озброєння, щоб знищувати ці групи – як ті, що переходять лінію держкордону, так і ті, які ми виявляємо ще на підступах до нашого кордону", – вказав Демченко.

Зазначимо, що наразі під контролем ворога на Сумщині перебувають 4 населених пункти. Ще кілька сіл наразі у сірій зоні.