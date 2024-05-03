"На свята захочуть нас привітати": влада прогнозує посилення атак на Сумщині на свята

Росія постійно створює загрозу для прикордонних територій України. Однак на свята завжди існує ризик посилення атак.

Очільник Білопільської ОТГ Юрій Зарко розповів, що на свята ворог може "привітати" жителів Сумщини. Там прогнозують обстріли найближчими днями.

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Це пов'язано із Великоднем

Зарко закликав містян не виходити в центр без поважних причин, а сім'ї з дітьми виїхати у сусідні села та міста.

Російські атаки міський голова прогнозує у зв'язку з Великоднем, 9 травня і днем інавгурації Путіна, яка запланована на 7 травня.

Він наголосив, що найбільш небезпечно під час обстрілів саме в людних місцях.

Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей