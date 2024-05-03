"На свята захочуть нас привітати": влада прогнозує посилення атак на Сумщині на свята
3 травня 2024, 13:15Читать новость на русском
Джерело:Радіо Свобода
Росія постійно створює загрозу для прикордонних територій України. Однак на свята завжди існує ризик посилення атак.
Очільник Білопільської ОТГ Юрій Зарко розповів, що на свята ворог може "привітати" жителів Сумщини. Там прогнозують обстріли найближчими днями.
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Це пов'язано із Великоднем
Зарко закликав містян не виходити в центр без поважних причин, а сім'ї з дітьми виїхати у сусідні села та міста.
Російські атаки міський голова прогнозує у зв'язку з Великоднем, 9 травня і днем інавгурації Путіна, яка запланована на 7 травня.
Він наголосив, що найбільш небезпечно під час обстрілів саме в людних місцях.
Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей
- Російські війська можуть готувати наступ на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Початок наступу росіян залежить від міцності української оборони на Донбасі.
- Скібіцький припускає, що основний наступ Росії почнеться в кінці травня або на початку червня. За його словами, Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, залучених у війні.
- Російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000 – 70 000 військових. Окупанти також створюють дивізію резервів (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку планують додати до основних зусиль.