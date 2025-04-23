У Сумській області військовий взяв у заручники водія авто та змусив його їхати з ним до Києва

У поліції увечері 23 квітня розповіли про інцидент із військовим. Чоловік погрожував водію та стріляв в його бік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис поліції.

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Що відомо про інцидент з військовим на Сумщині

Поліцейським повідомили, що озброєний чоловік взяв у заручники жителя Сумського району.

Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто відвезти його до Києва. При цьому порушник зробив кілька пострілів у бік чоловіка.

Правоохоронці швидко затримали авто – менш ніж за годину. В ньому були і зловмисник, і заручник.

Ідеться, що потерпілий не постраждав. А фігурант – 47-річний військовослужбовець, мешканець Київщини.

Наразі з ним працюють слідчі, щоб встановити мотиви нападу. Потерпілий у безпеці, тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

До слова, у Рівному 14-річний хлопець травмувався через вибух літієвої батарейки, його госпіталізували з травматичною ампутацією 3 фаланг пальців руки.

У селі Городок 13-річний хлопець постраждав унаслідок вибуху петарди, у нього діагностували переломи 2 фаланг пальців руки.