Україні потрібні довготермінові гарантії безпеки, – Сунак на Мюнхенській конференції

Глава Уряду Великої Британії під час виступу на Мюнхенській конференції наголосив на тому, що Захід має забезпечити Україні гарантії безпеки. Водночас, за його словами, Європа повинна постачати Україні стільки техніки, скільки буде потрібно.

У суботу, 18 лютого, в німецькому місті Мюнхені відбулась конференція, на якій теперішній очільник уряду Британі Ріші Сунак закликав підтримувати Україну більше. Він заакцентував на тому, що НАТО має подвоїти підтримку нашої держави, адже це гарантує мир в Європі, – інформує 24 Канал з посиланням на запис трансляції заходу.

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Зброя допоможе Україні відбити російську агресію

Зі слів британського прем'єра зрозуміло, що найголовнішим на порядку денному є питання передачі нам озброєння. Зокрема, йдеться про танки, системи ППО та артилерію.

Водночас він констатував, що хоч Україна не є членом НАТО, однак Альянс повинен зробити усе, аби ми отримали довгострокові гарантії безпеки. Власне, винищувачі є також тією зброєю, яка сприятиме перемозі нашої держави.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі ми зберемо наших друзів і союзників, щоб почати будувати ці довгострокові гарантії. Нашою метою має бути створення нової хартії у Вільнюсі, щоб допомогти захистити Україну від майбутньої російської агресії,

– зауважив високопосадовець.

Окрім того, він підкреслив, що весь світ повинен докладати зусилля до того, аби притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Міжнародний порядок, що був встановлений після Другої світової, не працює

Слід сказати, що під час свого виступу Сунак також згадав про міжнародні угоди, які були укладені після закінчення Другої світової війни в 1945 році. Власне, з його слів можна підсумувати, що Заходу варто переглянути ті договори, які функціонували дотепер, адже вони засвідчили свою неефективність.

Росія також має бути притягнута до відповідальності за жахливі руйнування, які вона завдала… Договори та угоди епохи після холодної війни зазнали краху, тому нам потрібні нові рамки для довгострокової безпеки,

– проінформував Сунак.

Водночас він не міг не згадати про звірства росіян на Київщині та інших регіонах після 24 лютого. Як зазначив Сунак, Міжнародний кримінальний суд повинен розслідувати ці справи.

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Україна вдячна Британії за підтримку

У своїх соціальних мережах на заяви прем'єр-міністра Британії відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив на тому, що безпекові гарантії для України є також інструментом захисту самої Європи. Окрім того, він вкотре подякував Сунаку за підтримку.