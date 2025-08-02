Можуть уразити десятки цілей у Росії: атомні субмарини – чіткий сигнал Трампа не лише Медведєву
- Президент США Дональд Трамп наказав відправити дві атомні субмарини ближче до Росії. Такою була його відповідь на ядерні погрози від Дмитра Медведєва.
- Сполучені Штати зробили чіткий сигнал Росії.
- Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, чому Трамп ось так відреагував на дописи Медведєва.
Президент США Дональд Трамп наказав відправити дві атомні субмарини ближче до Росії. Такою була його відповідь на ядерні погрози з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.
Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зауваживши, що, ймовірно, йдеться про підводні човни типу "Огайо". Вони є пусковими платформами для десятків ракет, що можуть уразити десятки цілей на території Росії.
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Чому Трамп саме так відповів на дописи Мєдвєдєва?
Як наголосив Жовтенко, перекидання двох субмарин – ляпас для Росії. Дональд Трамп абсолютно правильно відреагував на неадекватні погрози від Медведєва. Ще раніше Штати вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії.
Це дуже чіткі сигнали з боку США. Треба розуміти, що Медведєв ніякої ваги не має. Але всі змушені реагувати на його посаду. Радбез Росії – дорадчий орган, який має радити в стратегічних та безпекових питаннях,
– зазначив Жовтенко.
Крім того, Трамп реагує на можливі спроби Росії розхитати ситуацію на східному фланзі НАТО. Сполучені Штати дають знати Росії, що вони з Європи нікуди не йдуть. А в разі нападу вони мають інструменти, щоб відреагувати на агресію.
Додамо, нещодавно Медведєв пригрозив Сполученим Штатам війною через те, що Трамп встановлює дедлайни для Путіна. Президент США одразу на це відреагував.