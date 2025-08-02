Президент США Дональд Трамп наказав відправити дві атомні субмарини ближче до Росії. Такою була його відповідь на ядерні погрози з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зауваживши, що, ймовірно, йдеться про підводні човни типу "Огайо". Вони є пусковими платформами для десятків ракет, що можуть уразити десятки цілей на території Росії.

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Чому Трамп саме так відповів на дописи Мєдвєдєва?

Як наголосив Жовтенко, перекидання двох субмарин – ляпас для Росії. Дональд Трамп абсолютно правильно відреагував на неадекватні погрози від Медведєва. Ще раніше Штати вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії.

Це дуже чіткі сигнали з боку США. Треба розуміти, що Медведєв ніякої ваги не має. Але всі змушені реагувати на його посаду. Радбез Росії – дорадчий орган, який має радити в стратегічних та безпекових питаннях,

– зазначив Жовтенко.

Крім того, Трамп реагує на можливі спроби Росії розхитати ситуацію на східному фланзі НАТО. Сполучені Штати дають знати Росії, що вони з Європи нікуди не йдуть. А в разі нападу вони мають інструменти, щоб відреагувати на агресію.

Додамо, нещодавно Медведєв пригрозив Сполученим Штатам війною через те, що Трамп встановлює дедлайни для Путіна. Президент США одразу на це відреагував.