Як влагодили суперечки щодо Starlink: Резніков розповів про спілкування з Маском

Україна більше не матиме труднощів щодо обслуговування терміналів супутникового зв'язку Starlink. Наразі є щонайменше три джерела для його фінансування.

Київ перебуває у прямому контакті з Маском

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська сторона вийшла на прямий зв'язок з Ілоном Маском, щоб знайти вихід із ситуації, яка раніше виникла з оплатою терміналів.

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За словами Резнікова, контактував з Маском міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він відповідає за цифровізацію та має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання,

– повідомив Олексій Резніков.

Окрім Маска, зв'язок є кому фінансувати

Водночас, якщо питання грошей знову постане гостро, Україна має щонайменше три джерела фінансування, а саме: Пентагон, Європа, приватні донори.

Незалежно від фінансування Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска,

– наголосив міністр.

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Раніше Маск попередив Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

У SpaceX додали, що фінансування коштуватиме понад 120 мільйонів до кінця року і може обходитися у близько 400 мільйонів доларів упродовж наступних 12 місяців.

Згодом Маск таки сказав: "Чорт з ним… , ми продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України".

Цікаво, що політтехнолог Джейсон Смарт пояснив відмову Маска оплачувати послуги через скандальні твіти щодо нього, а саме через слова українського дипломата Андрія Мельника. Нагадаємо, той відповів Маску на його шалені "пропозиції миру" – "від**сь". Тоді Маск відповів на припущення Смарта, зауваживши: "Ми лише послідували його рекомендації".

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що, за даними CNN, звернення до Пентагону компанія Маска надіслала ще минулого місяця – тобто, до скандальних твітів мільярдера. Відтак, пов'язувати відмову SpaceX від фінансування Starlink в Україні із дискусіями у твітері не варто.

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