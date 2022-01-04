Суперечки нового уряду Німеччини щодо "Північного потоку" – шанс для України, – посол

Дипломат Андрій Мельник переконаний, що "Північний потік-2" не запустять до кінця зими. Оскільки процес сертифікації призупинений і навряд чи закінчиться раніше, ніж у середині 2022 року.

Посол України в Німеччині зазначив, що скорочення Росією обсягів постачання газу не примусить Євросоюз відступитися від процедур. Про це він повідомив у інтерв'ю "Європейській правді".

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Водночас український дипломат наголосив, що питання "Північного потоку-2" яке свідомо залишили поза сторінками коаліційної угоди між соціал-демократами, "Зеленими" та Вільними демократами через кардинальні розбіжності позицій, досі залишається темою суперечок.

Суперечки в уряді – шанс України

Після створення коаліції суперечності в позиціях знову проявляються. Партія "Зелених" із перших днів виступала проти "Північного потоку-2", вважаючи його геополітичним проєктом, непотрібним з точки зору економіки та шкідливим з точки зору екології. Натомість соціал-демократи кажуть: "Труба вже побудована, ми не можемо її поховати на дні Балтійського моря",

– розповів Андрій Мельник.

"Ця суперечка виходить на поверхню – і це дає нам шанс", – переконаний Посол України у Німеччині.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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