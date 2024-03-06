Трамп та Байден перемагають: перші результати супервівторка в США

У вівторок, 5 березня, відбулися праймеріз у 15 штатах і Американському Самоа. Як і прогнозувалося, Джо Байден і Дональд Трамп там лідирують у голосуваннях у своїх партіях.

Як зазначають у виданні, попередні результати президентських праймеріз Демократичної і Республіканської партій відповідають очікуванням. У більшості штатів нинішній президент США Джо Байден і колишній Дональд Трамп вийшли переможцями.

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Але не минулося і без несподіванок

Наприклад, у штаті Вермонт несподівано перемогу від республіканців здобула Ніккі Гейлі. Їй вдалося вдруге обійти на праймеріз Дональда Трампа. Вперше – у неділю – у столичному окрузі Колумбія (місто Вашингтон).



Результати супервівторка для республіканців у США / Скриншот

Паралельно повідомляють, що президентська кампанія кандидатки Ніккі Гейлі вже "доведена до межі". Наразі публічних заяв вона не робила. Це пов'язано з тим, що досі тривають офіційні підрахунки голосів.

Якщо говорити про Джо Байдена, то він здобув абсолютну підтримку у 15 штатах і одній території.



Результати супервівторка для демократів у США / Скриншот

Водночас результати голосувань на праймеріз у "супервівторок" не дозволяють жодному з кандидатів отримати достатню кількість делегатів задля здобуття номінації на президентських виборах від партії, які вони представляють.

У виданні AP зазначають, що на Дональда Трампа надалі тиснуть кримінальні справи. І що вони можуть мати суттєвий вплив на перебіг виборчої кампанії.

Що таке супервівторок у США Це словосполучення використовують для назви вівторка на початку лютого або березня року, коли відбуваються президентські вибори у США. Тоді найбільша кількість американських штатів проводить праймеріз, щоб обрати делегатів на національній конвенції Демократичної та Республіканської партій США. Вони, своєю чергою, обирають власного кандидата на посаду глави держави.

Байден заявив, що праймеріз ставлять американців перед вибором

Як зазначає канал NBC, нинішній президент Джо Байден наголошував, що результати супервівторка, який називають головним днем первинних виборів у США, ставлять перед "чітким вибором" американців.

Чи будемо ми продовжувати рухатися вперед, чи дозволимо Дональду Трампу тягнути нас назад, у хаос, розкол і темряву, які визначали його термін перебування на посаді?,

– сказав Байден.

Байден також додав, що Дональда Трампа мотивує "образа", і що він "зосереджений на власній помсті", а також "сповнений рішучості" знищити як демократію, так і фундаментальні свободи у Сполучених Штатах.