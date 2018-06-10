Супрун назвала небезпечну епідемію, яка шириться світом

Світом шириться епідемія недовіри науці – налякані страшними та непідтвердженими легендами, люди ставлять під сумнів факти та давно доведені наукою істини.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Як приклад урядовець навела страх, що вакцини викликають аутизм, хоча це неправда.

"Люди ладні повернути жахливі хвороби в реальність 21 сторіччя, аніж повірити науці та вакцинуватися. Навіть те, що науці вдалося подолати віспу, а вакцини від поліомієліту рятують життя 400 – 500 тисячам дітей щороку, не є переконливим для них", – додала Супрун.

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Також в. о. міністра зазначила, що люди довіряють Google більше, ніж досвіду лікарів, користуються гомеопатією, відкидаючи медицину. Хоча жодне належне наукове дослідження не змогло довести, що гомеопатичні препарати справді працюють.

Не вірять у небезпеку кліматичних змін, бояться генномодифікованих продуктів – на жаль, прикладів, як страх та недовіра фактам гальмують науковий прогрес, чимало. Це все заважає науці рятувати планету і людей, які потребують допомоги,

– констатувала Супрун.

За її словами, є лише один шлях не розучитися розрізняти, що є правдою, а що ні, – критично мислити.

"Не приймайте щось як належне. Вимагайте підтвердження, будьте уважні та в міру скептичні. Опрацювання фактів – це те, що допомагає нам обрати вірний шлях та пізнати правду", – зазначила Супрун.

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