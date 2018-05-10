Супрун про отруєння в Черкасах: Діти вже сьогодні почнуть повертитися додому

В аналізах дітей, які отруїлися під час лінійки в Черкаській школі 8 травня, не виявили жодних хімікатів. Вже сьогодні вони почнуть повертися додому.

Про це на брифінгу в Києві розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Йдеться про масове отруєння дітей у Черкасах у школі №8, коли під час лінійки одночасно знепритомніло близько 30 учнів. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 53 дітей і 4 дорослих.

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"Виглядає, що це було щось, що діти вдихнули саме у дворі. Хоча деяким дітям стало погано вже всередині школи, однак це не було прив’язано до школи, це пов’язано з тим, що вдихнули повітря надворі", – зазначила Супрун.

Фахівці зібрали додаткові зразки ґрунту і води з території школи, а також з території військової частини, яка розташована поруч, і відправили їх у Київ. Перші результати, зроблені в регіональній лабораторії, показують, що у воді та ґрунті нічого не було. Сьогодні до кінця дня мають бути результати київської лабораторії.

Супрун наголосила, що те, що відбулося у Дніпропетровській області, не має жодного стосунку до події в Черкасах. Там одній дитині стало погано через переживання, а інші знепритомніли, бо стояли на сонці.

Дітям, які захворіли в Черкасах, досі не поставили діагнозу. За словами очільниці МОЗ, ні в крові, ні в сечі, ні в харкотинні дітей не виявили жодних хімічних речовин.

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Діти вже сьогодні почнуть повертатися додому. Вони будуть під наглядом своїх лікарів-педіатрів. Протягом двох тижнів. Нових випадків немає,

– зазначила Супрун.

Супрун також відкинула версію, що діти отруїлися азотом, адже в такому випадку азот був би виявлений у їхній крові.