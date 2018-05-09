Чим отруїлися діти у Черкасах: надзвичайники розповіли про речовину

Розпилена речовина, яка призвела до масового отруєння дітей у Черкасах 8 травня, була легкою за складом. Ймовірно, ця речовина не була бойовою.

Про це в коментарі "Громадському радіо" розповів помічник керівника ДСНС Черкаської області Костянтин Проценко.

"Стан потерпілих не важкий. Це означає, що речовина, яка там була, швидше за все відноситься до хуліганських дій. Вона не є ні отруйною, скажемо в прямому розумінні, і не бойовою, чи спеціального підготовленою для того, щоб нанести людям шкоду. Ця речовина дуже легка у плані впливу, і це означає, що вона складається із кількох, а, можливо, лише двох складових", – розповів Проценко.

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При цьому представник ДСНС зазначив, що визначити, яка саме це речовина є складно через сильний вітер та час, який минув між отруєнням дітей і приїздом групи надзвичайників.

Легка рідина або речовина, яка там була, дуже швидко розклалася на складові, які дуже складно в таких умовах визначити. Що легша речовина, то швидше вона розпадається і важче її дослідити,

– пояснив помічник керівника ДСНС Черкащини.

Він також поінформував, що досі головною версією отруєння дітей у Черкасах залишається локальне розпилення невідомої речовини. Походження речовини досліджуватимуть київські інститути із сильнішим обладнанням.

Проценко додав, що 9 травня ДСНС додатково провела аналізи ґрунту і повітря на місці подій та в кількох районах обласного центру.

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"Ці аналізи не показали наявність отруйних речовин або перевищення по гранично допустимих нормах, чи небезпечні речовини у них", – зазначив представник надзвичайників.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.



11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат.