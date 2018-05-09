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Чем отравились дети в Черкассах: чрезвычайники рассказали о веществе

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Массовое отравление детей в Черкассах: в ГСЧС рассказали о веществе, которым могли отравиться школьники
Массовое отравление детей в Черкассах: в ГСЧС рассказали о веществе, которым могли отравиться школьники / Фото из открытых источников

Распыленное вещество, которая привело к массовому отравлению детей в Черкассах 8 мая, было легким по составу. Вероятно, это вещество не было боевым.

Об этом в комментарии "Громадьскому радио" рассказал помощник руководителя ГСЧС Черкасской области Константин Проценко.

"Состояние пострадавших не тяжелое. Это означает, что вещество, которое там было, скорее всего относится к хулиганским действиям. Оно не является ни ядовитым, скажем в прямом смысле, и не боевым, специально подготовленным для того, чтобы нанести людям вред. Это вещество очень легкое в плане влияния, и это означает, что оно состоит из нескольких, а, возможно, лишь двух составляющих", – рассказал Проценко.

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При этом представитель ГСЧС отметил, что определить, какое именно это вещество, сложно из-за сильного ветра и времени, прошедшего  между отравлением детей и приездом группы чрезвычайников.

Легкая жидкость или вещество, которое там было, очень быстро разложилось на составляющие, которые очень сложно в таких условиях определить. Чем легче вещество, тем быстрее оно распадается и труднее его исследовать,
– пояснил помощник руководителя ГСЧС Черкасской области.

Он также проинформировал, что до сих пор главной версией отравления детей в Черкассах остается локальное распыление неизвестного вещества. Происхождение вещества будут исследовать киевские институты с более сильным оборудованием.

Проценко добавил, что 9 мая ГСЧС дополнительно провела анализы почвы и воздуха на месте событий и в нескольких районах областного центра.

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"Эти анализы не показали наличие ядовитых веществ или превышение по предельно допустимым нормам, или опасные вещества в них", – отметил представитель чрезвычайников.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.

11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, однако 9 мая детям стало улучше, и их перевели в обычные палаты.

Теги: Дети Новости Украины Массовое отравление детей в Черкассах Новости Черкасс отравление ГСЧС
Источник: 24 Канал
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