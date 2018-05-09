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Массовое отравление детей в Черкассах: Супрун сообщила свежую информацию о пострадавших

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Супрун рассказала о состоянии детей, которые отравились в Черкассах
Супрун рассказала о состоянии детей, которые отравились в Черкассах / 24 Канал

По состоянию на 18:00 среды, 9 мая, в Черкассах всех пострадавших от отравления детей, которые попали в больницу, были переведены из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Дети чувствуют себя лучше.

Об этом в Twitter написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ранее 9 мая в ГСЧС сообщили, что в Черкассах из реанимации в стационар перевели 11 детей, пострадавших в результате массового отравления.

Статус по Черкассах на 18:00: всех детей перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. На стационарном лечении находятся 56 человек, в том числе 54 ребенка. Дети чувствуют себя значительно лучше – их состояние удовлетворительное,
– говорится в сообщении Супрун.

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Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителя, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых. 11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном и легком состоянии.

Теги: Дети Новости Украины Массовое отравление детей в Черкассах Новости Черкасс отравление Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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