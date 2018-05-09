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Масове отруєння дітей у Черкасах: Супрун сповістила свіжу інформацію про постраждалих

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Супрун розповіла про стан дітей, які отруїлися у Черкасах
Супрун розповіла про стан дітей, які отруїлися у Черкасах / 24 Канал

Станом на 18:00 середи, 9 травня, у Черкасах усіх постраждалих від отруєння дітей, що потрапили до лікарні, було переведено з відділення інтенсивної терапії до звичайних палат. Діти почуваються краще.

Про це у Twitter написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Раніше 9 травня в ДСНС повідомили, що у Черкасах з реанімації до стаціонару перевели 11 дітей, які постраждали внаслідок масового отруєння.

Статус по Черкасах на 18:00: всіх дітей перевели із відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. На стаціонарному лікуванні перебуває 56 людей, зокрема 54 дитини. Діти почуваються значно краще – їхній стан задовільний, 
– мовиться у повідомленні Супрун.

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Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих. 11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, решта – у задовільному і легкому стані.

Теги: Новини України Масове отруєння дітей у Черкасах Діти Новини Черкас отруєння Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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