Масове отруєння дітей у Черкасах: Супрун сповістила свіжу інформацію про постраждалих

Станом на 18:00 середи, 9 травня, у Черкасах усіх постраждалих від отруєння дітей, що потрапили до лікарні, було переведено з відділення інтенсивної терапії до звичайних палат. Діти почуваються краще.

Про це у Twitter написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Раніше 9 травня в ДСНС повідомили, що у Черкасах з реанімації до стаціонару перевели 11 дітей, які постраждали внаслідок масового отруєння.

Статус по Черкасах на 18:00: всіх дітей перевели із відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. На стаціонарному лікуванні перебуває 56 людей, зокрема 54 дитини. Діти почуваються значно краще – їхній стан задовільний,

– мовиться у повідомленні Супрун.

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Статус по Черкасах на 18:00: всіх дітей перевели із відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. На стаціонарному лікуванні перебуває 56 людей, зокрема 54 дитини. Діти почуваються значно краще - їхній стан задовільний. — Уляна Супрун (@usuprun) 9 мая 2018 г.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих. 11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, решта – у задовільному і легкому стані.