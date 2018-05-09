Масове отруєння дітей у Черкасах: Супрун сповістила свіжу інформацію про постраждалих
Станом на 18:00 середи, 9 травня, у Черкасах усіх постраждалих від отруєння дітей, що потрапили до лікарні, було переведено з відділення інтенсивної терапії до звичайних палат. Діти почуваються краще.
Про це у Twitter написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Раніше 9 травня в ДСНС повідомили, що у Черкасах з реанімації до стаціонару перевели 11 дітей, які постраждали внаслідок масового отруєння.
Статус по Черкасах на 18:00: всіх дітей перевели із відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. На стаціонарному лікуванні перебуває 56 людей, зокрема 54 дитини. Діти почуваються значно краще – їхній стан задовільний,
– мовиться у повідомленні Супрун.
Читайте також: Масове отруєння дітей у Черкасах: всі подробиці
Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих. 11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, решта – у задовільному і легкому стані.