Народний супутник допоміг: ГУР провело космічну розвідку об'єктів російських окупантів

ГУР провело космічну розвідку об'єктів ворога на окупованих територіях, у Росії та її союзників. Загалом за допомогою супутника ICEYE вдалося визначити розміщення окупантів навіть у лісових насадженнях.

ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога. І не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й на території Росії та її країн-союзниць.

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За допомогою супутника ICEYE виявили багато цікавого

У розвідці повідомили, що за допомогою "народного супутника" виявили та підтвердили розміщення близько 2 600 одиниць військової техніки російських окупантів. Зокрема: танки, САУ, ББМ, гелікоптери, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери. Також були помічені намети у місцях розташування підрозділів ворога.

Лісосмуга та погана погода окупантів не врятувала

Також в ГУР додали, що за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та навіть вночі.

Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників,

– уточнили в ГУР.

Реакція Сергія Притули не забарилася. Від імені свого фонду та українських захисників він подякував неймовірним українцям і тим хто, вболіває за Україну з-за кордону за те, що дали можливість реалізувати цей "космічний проєкт".

Періодично у коментарях люди питають: "Притула, а як там супутник?". На це запитання відповідає структура, яка користується і супутником, і доступом до бази супутникових знімків. Відповідає ГУР!,

– наголосив Притула.

Цей супутник окупився ще за перших 2 дні

Нагадаємо, що цей супутник придбали за гроші небайдужих українців, які зібрав Сергій Притула в рамках кампанії "Народний Bayraktar".

У Туреччині передали безпілотники безкоштовно, тож за 600 мільйонів невикористаних гривень придбали супутник ICEY та додатково річний доступ до всіх фото з інших супутників компанії.

Наприкінці вересня міністр оборони Сергій Резніков повідомив, що лише за 2 дні завдяки "народному супутнику" вдалося знищити військової техніки росіян на суму, яка перевищує вартість супутника.

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