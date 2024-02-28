У мережі показали свіжі супутникові знімки з аеродрому "Моздок": які літаки там тримає Кремль

На аеродромі "Моздок" в Північній Осетії Росія зберігає повітряні судна МіГ, Ту, Су та навіть по одному Іл та Ан.

У моніторинговому телеграм-каналі розповіли, що відбувалось на аеродромі станом на 26 лютого 2024 року. Варто сказати, що Кремль у січні 2024 року щонайменше 7 разів підіймав авіацію для атаки по Україні саме з цього летовища.

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Що відбувається на ворожому аеродромі "Моздок", звідки Росія атакує Україну

Моніторингові телеграм-канали розповіли, що станом на 26 лютого 2024 року, згідно з супутниковими знімками, на аеродромі "Моздок" перебували:

п'ять Ту-22м3;

чотири Су-24;

два МіГ-31К (один перебуває у повітрі на момент зйомки);

один Іл-76/78;

один Ан-12, який 26 лютого о 17:40 вилетів з аеродрому.

Значних змін у складі аеродрому не відмітили,

– заявили дослідники.

Проте зауважили, що на аеродромі наразі:

дальня авіація здійснює періодичні тренування та патрулювання,

військово-транспортна авіація – регулярно виконує рейси.

Діяльність росіян на аеродромі "Моздок": основне

У січні 2024 року Росія щонайменше 7 разів підіймала з аеродрому "Моздок" літак МіГ-31К. Це повітряне судно може нести аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал".

Так, протягом січня МіГ з летовища злітав двічі 1 січня, ще 7, 11, 16, 20 та 31 числа. Через це щоразу на території всієї України оголошували про повітряну тривогу.

Варто зауважити, що сирени лунають навіть тоді, коли літак тренується чи перелітає на інший аеродром. Адже Україна не завжди має повні дані про це.

Раніше ми пояснювали, що Кремль влітку 2023 році почав використовувати аеродром "Моздок" для атак по Україні для того, щоб знайти нові шляхи для того, щоб пробити українську ППО. Адже ще до кінця квітня 2023 року там не було жодного літака.

Станом на 11 січня 2023 року OSINT-аналітик MT Anderson написав, що на аеродромі "Моздок" Росія зберігала два літаки МіГ-31, три бомбардувальники Ту-22М3, щонайменше одну фальш-ціль у вигляді Ту-22М3, п'ять транспортних літаків Ил-76 та мінімум один Ан-26.