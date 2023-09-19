У Суровікіна новий "тріумвірат", – Романова припустила, чим він займається

Екскомандувача повітряно-космічних сил Росії Сєргєя Суровікіна нещодавно помітили в Алжирі. Воєнний злочинець займається витісненням ПВК "Вагнера" з політики та бізнесу Африки.

У Суровікіна є шанс повернутися у велику політику. Таку думку 24 Каналу озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Нова "трійка"

Ольга Романова зазначила, що в Африці зараз відбуваються цікаві процеси. Чи не щодня літаки або вертольоти, що належать вагнерівцям, зазнають аварій. Також їм не давали здійснити посадку в аеропорту Сирії.

Триває захоплення усього, що мають бойовики ПВК "Вагнера", їхнє вигнання, проте з пропозицією перейти на бік міноборони Росії. Суровікін діє разом із генералом Андрєєм Авер'яновим та заступником міністра оборони країни-агресорки Юнусом-Беком Євкуровим.

У Суровікіна нова "трійка" та новий "тріумвірат", теж дуже серйозний. Це "тріумвірат" з витіснення "Вагнера" з політики, бізнесу Африки. У них це не погано виходить. Думаю, що у Суровікіна вже з’явиться шанс повернутися у велику політику,

– вважає вона.

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