У Суровікіна новий "тріумвірат", – Романова припустила, чим він займається

19 вересня 2023, 10:51
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Екскомандувача повітряно-космічних сил Росії Сєргєя Суровікіна нещодавно помітили в Алжирі. Воєнний злочинець займається витісненням ПВК "Вагнера" з політики та бізнесу Африки.

У Суровікіна є шанс повернутися у велику політику. Таку думку 24 Каналу озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Нова "трійка"

Ольга Романова зазначила, що в Африці зараз відбуваються цікаві процеси. Чи не щодня літаки або вертольоти, що належать вагнерівцям, зазнають аварій. Також їм не давали здійснити посадку в аеропорту Сирії.

Триває захоплення усього, що мають бойовики ПВК "Вагнера", їхнє вигнання, проте з пропозицією перейти на бік міноборони Росії. Суровікін діє разом із генералом Андрєєм Авер'яновим та заступником міністра оборони країни-агресорки Юнусом-Беком Євкуровим.

У Суровікіна нова "трійка" та новий "тріумвірат", теж дуже серйозний. Це "тріумвірат" з витіснення "Вагнера" з політики, бізнесу Африки. У них це не погано виходить. Думаю, що у Суровікіна вже з’явиться шанс повернутися у велику політику,
– вважає вона.

Романова про мету Суровікіна в Африці: дивіться відео

Сєргєй Суровікін: останні новини

  • Раніше Сєргєй Суровікін командував армією російських загарбників в Україні. Його зняли з цієї посади після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в Росії. Генерал підтримував хороші зв'язки із заколотником, міг знати про заколот вагнерівців заздалегідь та навіть сприяти невдалій спробі перевороту у Росії.
  • ЗМІ країни-агресорки пишуть, що Суровікін отримав нову посаду. Воєнний злочинець міг стати головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, всі представники ради міністрів оборони СНД підтримали його кандидатуру одностайно.
  • Подейкують, що Росія формує нову ПВК на базі вагнерівців. За попередніми даними, керувати нею може якраз Сєргєй Суровікін як новий представник міноборони.
  • Нещодавно Суровікіна помітили в Алжирі. Мета його візиту невідома. Білоруські ЗМІ зазначають, що він може збирати залишки вагнерівців під крилом міноборони.

Автор: Олександра Садова