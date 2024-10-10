Поворотний момент війни відбувся 2 роки й 2 дні тому

2 роки і 2 дні тому воєнний злочинець Владімір Путін призначив командувачем об'єднаного угруповання військ, котре веде агресію проти України, іншого воєнного злочинця – генерала армії Сєргєя Суровікіна.

Суровікін закрив для нас вікно можливостей

Саме Сєргєй Суровікін провів комплекс заходів, які дозволили стабілізувати негативну динаміку війни для нашого противника. Мовиться про наступні речі.

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1. Стабілізація лінії фронту. На різних ділянках фронту відповідна стабілізація проводилася по-різному. На стику Харківщини, Луганщини і Донеччини в бій кидали нещодавно мобілізованих московитів без жодної підготовки. Втрати в противника були шаленими, але лінія фронту стабілізувалася на лінії Сватове – Кремінна.

У районі Бахмута через активізацію ПВК "Вагнера" більш проактивними діями вдалося змусити Україну перекидати додаткові сили на відповідний напрямок.

Гарний приклад що стратегічна оборона може здійснюватися проактивними діями на тактичному й оперативно-тактичному рівнях.

2. Успішне виведення угруповання на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Цей епізод, який теж про стабілізацію фронту, вартує окремого згадування. Бо ворогу вдалося без значних втрат вивести угруповання у 20 – 25 тисяч осіб щонайменше, які опинилися в дуже важкому становищі через удари по логістичному забезпеченні через Дніпро.

Виведення було проведене разом із виселенням цивільних, що ускладнило для Сил оборони України нанесення ураження під час евакуації противника.

3. Створення ешелонованої оборони, укріпленої завдяки різним перешкодам на можливих напрямках наступних ударів Сил оборони України. Так починалося те, що потім ускладнить нам проведення наступальних дій в Таврії.

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4. Завдання систематичних комбінованих ударів ракетами й БпЛА по енергетичній інфраструктурі України. Це не лише про те, що функціонування тилу ускладнилося, але і про те, що фокус уваги наших партнерів в питанні допомоги був перенесений зі створення наземного наступального угруповання для розвитку успіху вересня – жовтня 2022 року на ППО/ПРО країни.

Тому призначення Суровікіна і його подальші кроки – це один із поворотних моментів війни. Це про те, як вікно можливостей, відкрите помилками противника в перші пів року великої війни, почало закриватися. Тому дуже жаль, що влітку 2023 року на фоні відповідних подій, котрі пов'язані із ПВК "Вагнера" відповідного генерала не розстріляли. Дуже жаль.

До слова, як відомо, генерала Суровікіна звільнили із відповідної посади на початку січня 2023 року. Все тому, що вищому політичному керівництву Росії було замало якісної стратегічної оборони для досягнення відповідних політичних цілей.