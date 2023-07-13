Не з'являвся на публіці майже три тижні: Суровікіна все ще не можуть знайти у Росії

Генерал Суровікін, який підтримав збройний заколот Пригожина, зник з радарів. Раніше повідомлялося про його арешт. Наразі про його місцеперебування невідомо нічого або майже нічого.

За наявними даними у Громадській наглядовій комісії Москви, Суровікін відсутній у "Матроській тиші" та "Кремлівському централі". Мовиться про два СІЗО, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Суровікіна ніхто не може знайти

Цього тижня відвідав СІЗО-6, СІЗО-1/77 ("Матроська тиша"), СІЗО-1/99 ("Кремлівський централ") та СІЗО-4. Уточнювали по Суровікіну. Немає його,

– Олексій Мельников з ГНК Москви.

Зауважимо, що наприкінці червня він повідомив, що Сєргєй Суровікін відсутній також у "Лефортовому" та інших СІЗО російської столиці.

Слід додати, що востаннє публічно Сєргєй Суровікін з'являвся ще вночі 24 червня. Саме тоді розпочався збройний заколот ПВК "Вагнера". Згодом у ЗМІ писали, що його заарештували та допитують. Тим часом донька заступника командувача каже, що її батька ніхто не заарештовував.

Кажуть, відпочиває на Ростовщині

До слова, напередодні про місцеперебування Суровікіна розповів глава комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. За його словами, якщо їм узагалі можна вірити, генерал буцімто "зараз відпочиває і поки що недоступний".

Подейкують, що відпочиває він у Ростові, звідки й починав збройний заколот Пригожин. Водночас ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Хай там як, уже майже три тижні Суровікін не з'являвся публічно.

Що кажуть про Суровікіна у розвідці та експерти