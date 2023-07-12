Суровікіна затримала російська контррозвідка, він ізольований, – ЗМІ

Путінський воєначальник Сєргєй Суровікін вже довгий час не з'являлися на публіці. За попередніми даними, його могла затримати російська контррозвідка.

Так, російська влада затримала генерала через ймовірну причетність до заколоту Пригожина. Наразі Суровікіна буцімто допитують путінські спецслужбовці.

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Суровікіна затримали російські спецслужби

Російські журналісти зазначили, що заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна затримала фсб за підозрою в причетності до організації заколоту. Попри це, за фактом йому поки не пред'явили жодних звинувачень.

За словами іншого співрозмовника, який побажав лишитися анонімним, Суровікін наразі нібито ізольований і не виходить на зв'язок із близькими понад два тижні.

Російський адвокат Євген Смирнов розповів, що справу щодо заколоту Пригожина досі могли не закривати попри численні повідомлення у пропагандистських ЗМІ. Тому Суровікіна цілком можуть за нею допитувати.

Хоча у більшості справ термін затримання без вибору запобіжного заходу – 48 годин, Суровікін цілком може бути ізольований досі,

– наголосив він.

Адвокат зауважив, що способів утримувати людину в ізоляції від суспільства без пред'явлення звинувачення безліч. Однак, за його словами, Суровікін є досить високопоставленою фігурою, до якої зазвичай особливе ставлення. Таким можна на словах заборонити виходити з дому та спілкуватися».

Наостанок Смирнов також уточнив, що російська контррозвідка спостерігає за багатьма високопоставленими людьми.Саме тому такого роду затримання — не є винятковою рідкістю.

У Думі переконують, що Суровікін відпочиває

Голова комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов відповів пропагандистам, куди пропав Суровікін. За його словами, генерал наразі нібито "відпочиває".

"Він (Суровікін – 24 Канал) відпочиває зараз поки що. Не доступний", – сказав Картаполов.

При цьому голова комітету зазначив, що сам не спілкувався з генералом, який зник з публічного простору. Тому він буцімто не може уточнити, де саме Суровікін перебуває.

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