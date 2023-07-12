Суровікіна могли відсторонити після заколоту Пригожина, – розвідка Британії навела докази

Генерала Сєргєя Суровікіна могли відсторонити після заколоту Євгенія Пригожина. У британській розвідці навели докази такої гіпотези.

Головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії Суровікін не з'являвся на публіці від заколоту Пригожина. Його "товариш" Валєрій Гєрасімов вперше нагадав про себе в інформпросторі лише через кілька тижнів після невдалої спроби перевороту – 10 липня 2023 року.

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Нові докази відсторонення Суровікіна

Начальник російського генштабу Гєрасімов вперше виступив на публіці 10 липня. Цим він розвіяв чутки, які ширилися у мережі, що його нібито усунули від посади після заколоту. Проте своєю появою він також підтвердив думки щодо ймовірного відсторонення Суровікіна.

Під час відеоконференції Гєрасімова інформував начальник штабу повітряно-космічних сил генерал-полковник Віктор Афзалов. Хоча традиційно з начальником генштабу в інформпросторі з'являвся лише Суровікін. Афзалов обіймає посаду не менше 4 років, проте це, ймовірно, перша публічна поява разом з Гєрасімовим.

У розвідці додали, що Афзалов – заступник Суровікіна. Те, що він почав з'являтися на публіці, водночас з фактом невідомого місцеперебування свого начальника, є додатковим доказом відсторонення Суровікіна від посади.

Що відомо про "зникнення" Суровікіна