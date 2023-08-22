Суровікіна зняли з посади командувача ПКС Росії: росЗМІ повідомили, хто його замінить
Російського "генерала Армагедона" зняли із керівної посади. Водночас Суровікін не з'являвся на публіці від червня.
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Сєргєя Суровікіна зняли із посади командувача Повітряно-космічних сил Росії. Його крісло зайняв Валєрій Гєрасімов, передає 24 Канал.
Дивіться також Росія під сильним тиском через атаки по її території: хто потрапив під роздачу від Путіна
Суровікіна скоротили
Путін зняв Сєргєя Суровікіна з посади командувача повітряно-космічних сил. Тепер він – заступник Валєрія Гєрасімова, який зайняв місце "генерала Армагедона".
Суровікін досі перебуває в ізоляції після одноденного "заколоту" голови ПВК "Вагнера" Пригожина. Після подій у червні його жодного разу не бачили на публіці. Жодних офіційних заяв Кремля щодо місцеперебування Суровікіна немає.
Оновлення. Російські ЗМІ із посиланням на анонімні джерела в міноборони повідомили, що Суровікін може бути у короткостроковій відпустці. Неназваний співрозмовник також підтвердив звільнення генерала та пояснив це кадрове рішення "переходом на іншу роботу".
Також існує версія, що Суровікіна вже давно зняли з посади. Це могло статися одразу після невдалого заколоту ватажка найманців Євгенія Пригожина.
Що кажуть про Суровікіна
Російська журналістка Ксєнія Собчак написала в соцмережах, що цього генерала звільнили 18 серпня. За її словами, родина досі не може зв'язатися з Суровікіним.
Колишній редактор радіостанції "Эхо Москвы" Алєксєй Вєнєдіктов теж підтвердив інформацію про звільнення. Він заявив, що спеціальним наказом Суровікіна зняли з посади, але залишили "у розпорядженні" відомства Сєргєя Шойгу.
Російські ЗМІ також звернули увагу ну відсутність одного указу серед публічних документів, ухвалених Владіміром Путіним. 17 серпня диктатор опублікував указ № 622 "Про порядок розробки та коригування прогнозу науково-технологічного розвитку Росії". А 18 серпня з'явився указ № 624 "Про присвоєння 14 винищувальному авіаційному полку почесного найменування". Таким чином, бракує указу за номером 623. Існує ймовірність, що саме цим наказом російський тиран усунув генерала.
"Генерал Армагедон" зник: останні новини
- Колишнього командувача окупаційними військами Росії Сєргєя Суровікіна затримали після заколоту Пригожина. За словами співрозмовників "Дождя", рішення щодо долі воєнного злочинця Суровікіна досі не ухвалено, оскільки навколо нього триває апаратна боротьба, а санкції Путіна поки що немає.
- Також з'являлась інформація, що російського генерала Сєргєя Суровікіна далі утримують та допитують в Москві. Разом з ним за декілька годин після невдалого заколоту Пригожина затримали ще декількох високопоставлених російських військових.
- Невідомо й напевне, що саме російській владі потрібно від Суровікіна. Він, безумовно, міг знати про заколот Пригожина. Однак навряд чи був його співорганізатором або ж якось допомагав у підготовці.