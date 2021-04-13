Сусіди не чули звуків безпілотника: нові подробиці про загибель 5-річного хлопчика на Донбасі

На Донбасі в квітні 2021 року загинув 5-річний хлопчик. Тоді окупанти почали розповсюджувати фейки про те, що це сталось нібито через вибуховий пристрій ЗСУ. Однак нещодавно стало відомо про свідчення сусідів, – ніхто з них не сказав, що бачив безпілотник у час загибелі хлопчика. Вони схиляються до думки, що вибухнув пристрій, який зберігався у будинку, де жила дитина.

Люди, які живуть поруч з будинком, де загинув хлопчик, розповіли про події того дня. З ними спілкувались журналісти інтернет-проєкту "Стопфейк". Про це на брифінгу "Загибель дітей на окупованих територіях: як Росія ескалює ситуацію в інформаційному полі" розповів представник проєкту Руслан Дейниченко.

До слова Російські ЗМІ поширюють фейк про те, що Україна нібито почала наступ на ОРДЛО

Що розповіли сусіди

Журналісти проєкту знайшли контакти та поговорили з декількома людьми, які живуть біля будинку, де загинув хлопчик. Сусіди розповіли про те, що трапилось.

Жоден зі свідків не сказав, що чув звук безпілотника, чи бачив якийсь безпілотник, чи чув звуки, які б свідчили про існування безпілотника. Сусіди переконані, що вибухнув якийсь вибуховий пристрій, який зберігала родина цього хлопчика, один з його родичів

– розповів Руслан Дейниченко.

За словами Дейниченка, не існує жодних доказів того, що до трагедії якимось чином причетний український безпілотник.

Коротко про загибель хлопчика