Віра сусідів в українську армію зіграла з нами злий жарт

Польський поки що чинний уряд наразі визнав, що ситуація на кордоні – це його ініціатива. Останнім часом мене не полишає відчуття, що я живу у підручнику з історії, який вирішили "програти" реконструктори. Ситуація з Польщею – класичний цьому приклад.

То чому ставлення сусідніх держав до війни змінилося

Московія стала з невеликого князівства імперією не тому, що найкраще воювала, мала найефективніший соціальний устрій або надпрогресивну бюрократію. Про все інше я взагалі мовчу.

До теми Блокада кордону між Польщею та Україною: найближчі дні будуть дуже важливими

Уміння розставляти стратегічні пріоритети у порівнянні з сусідами – це справді була сильна сторона росіян.

Що маємо у нас? Усі сусіди України після початку повномасштабного вторгнення зітхнули з полегшенням, бо Україна не завалилася одразу, як вони всі очікували, і, відповідно, орда не полізла одразу на них. Тому вони кинулися підтримувати Україну, радіючи, що воюють не вони.

Згодом, війна тривала, і всі у Європі почали міркувати так: ну, далі України вони точно не пройдуть. Українці їх далі не пустять, значить, у нас проблем більше немає. Так, проблеми є в України, але ж не у нас? У нас тут свої питання. Ми, наприклад, менше доходів одержуємо.

Ось ця віра в українську армію і державу і те, що вони далі самої України орду не пустять – грає вже з самою Україною злий жарт. Виявляється, що тепер європейські партнери можуть сильно не перейматися допомогою Україні – хай українці самі все стримують, а вони наразі будуть вирішувати свої проблеми, зокрема й завдяки українцям.

Найдивніше, що такі міркування проникають у сусідні до України держави, які самі були об'єктом зазіхань та окупації московитів. І, власне, саме так їх і раніше окуповували. Дивись "Поділи Речі Посполитої".

Читайте також ПВК "Вагнера" ребрендингували і під іншою назвою повернули на фронт

Але все ж є сподівання, що якісь залишки розуму не зникли з Європи, і ми найближчим часом перейдемо до вирішення проблем, а не множення. Ну, просто поміркуймо. Куди планують їздити польські перевізники, якщо один бункерний дід здобуде перемогу? Возити ліс з Сибіру? А, я забув, вони вважають, що українці їх від цього прикриють. Але для цього самим українцям треба допомагати, а не заважати? Чи не так? Це ж не жарти, і не водевіль, і навіть не голлівудський бойовик.